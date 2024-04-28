شوبير: محمد صلاح طلب من ليفربول الرحيل إلى الدوري السعودي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، عن مفاجأة كبيرة بشأن اتفاق محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، مع أحد الأندية السعودية للرحيل عن الريدز نهاية الموسم الجاري.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية نقلها موقع "القاهرة 24"،: "غير صحيح ما تردد عن إنهاء محمد صلاح لاتفاقه مع أحد الأندية السعودية، وبالتالي باع القضية مع ليفربول."

وأضاف حارس ممى الأهلي ومنتخب مصر السابق: "كل ما حدث مع صلاح بشأن انتقاله إلى الدوري السعودي من البداية حتى الآن، هى عبارة عن اتصالات من مسؤولين بالرياضة السعودية ومحمد صلاح شخصيًا، وليفربول لم يصله أي عرض رسمي على الإطلاق."

وأكد أن مسؤولو الرياضة السعودية "أخبروا محمد صلاح أنه لاعب مفضل لهم، وهناك عدد معين من الفرق التي يتم مساندتها وليس جميع الفرق، وتم الاتفاق مع محمد صلاح على حرية اختيار النادي الذي يريد الانضمام إليه."

وتابع الإعلامي: "محمد صلاح كان منفتحًا على التفاوض مع أي نادٍ سعودي، وعندما عرض الأمر على مسؤولي ليفربول كان الرد أن باب رحيله مغلق تمامًا، بسبب منافسة النادي على العديد من البطولات في الموسم الحالي ولا نملك رفاهية الاستغناء عنك، واللاعب قبل هذا الكلام."

واختتم أحمد شوبير تصريحاته قائلا: "محمد صلاح طلب من ليفربول الانتقال إلى الدوري السعودي، أما الآن فلا جديد في الأمر، لكن من الممكن أن يتجدد التفاوض مرة أخرى، وأعتقد أن محمد صلاح سيوافق على الانتقال إلى الدوري السعودي."

يشار إلى أن محمد صلاح ارتبط اسمه بالانتقال إلى اتحاد جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قبل أن يرفض ليفربول التخلي عن اللاعب.