الامارات | "الحبتور" بطلاً لكأس "أبريل للبولو".. والمغربي يفوز بـ "الزاف"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد محمد الحبتور فريق "الحبتور" الى الفوز بكأس "أبريل للبولو" خاتمة بطولات الموسم في نهائي يعد مسك الختام له ولفريقه حيث توج الفريق بلقب البطولة ونال محمد الحبتور ميدالية احسن لاعب في المباراة النهائية بعد ان احرز هاتريك مرجحا كفة فريقه بالهدف الذهبي بعد ان تعادل الفريق مع منافسه العنيد فريق "ذئاب دبي مهرة" باربعة اهداف لكل منهما في الوقت الاصلي للمباراة ليلعبا وقتا اضافيا ويحتكما الى الهدف الذهبي لتنتهي المباراة لصالح فريق الحبتور بخمسة اهداف مقابل اربعة اهداف وضم الفريق الذهبي كل من محمد الحبتور والشيخة عليا آل مكتوم وخلف الحبتور ودياز البريدي اما فريق ذئاب دبي مهرة فقد ضم حبتور الحبتور وطارق الحبتور وفيكتوريا ليوبلين وبرونو باز .

وأعرب محمد الحبتور رئيس اتحاد الامارات للبولوعن سعادته البالغة بانتهاء الموسم الرياضي 23 /24 الذي شهد مشاركة ايجابية ونشاطا لافتا من جميع الاندية مما يبشر بمستقبل جيد ومشرق للعبة سيما ويدعونا للتفاؤل خاصة وأننا مقبلون على تنظيم واستضافة كأس العالم للبولو في عام 2026.

وقال الحبتور ان بولو الامارات يملك نخبة من اللاعبين الواعدين الذين يعول عليهم الاتحاد في تمثيل الدولة خير تمثيل في المستقبل القريب مؤكدا ان الاتحاد لديه خطط طموحة في سبيل تعزيز هذا الجانب وتمكين اللاعبيبن المواطنين "النخبة " من الوصول الى اعلى المستويات وتوفير افضل احتكاك لهم خلال العامين المقبلين.

وقال :" لعل صعوبة هذا الفوز تكمن في ان لائحة البطولة تقضي بأنه لا يجوز للاعب المحترف في الفريق ان يحرز الاهداف حتى تتاح الفرصة للاعبين الهواة والواعدين ".

وعلى صعيد كأس الترضية حقق فريق "مور رالف ستارز" المغربي بقيادة كريم الضريف فوزا "بالزاف" على منافسه فريق بي بي اس هيسكث بقيادة تومي بلاسيوس " ابو البنات" وباربعة اهداف مقابل هدفا واحدا بالكأس وهو ثاني فوز للفريق في اول موسم له بالامارات وضم فريق "مور رالف ستارز" كل من كريم الضريف ورجا ابو الجبين وتوماس اريارتي وكيتا ناكازاوا اما فريق بي بي اس هيسكث فقد ضم تومي بلاسيوس "ابو البنات"والثلاثي الجميل بيترا سبانكو وكيم روش ولورين ديكسون وعقب المباراة قام لوكاس مدير عام فندق نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بتتويج الفرق الاربعة واصحاب الالقاب حيث نال محمد الحبتور جائزة احسن لاعب في البطولة ونال المهر بترولا الذي يمتطيه طارق الحبتور بجائزة افضل خيل.