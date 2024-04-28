الامارات | نهاية حلم محمد صلاح وكلوب.. تفاصيل الأزمة من البداية (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نهاية حزينة جمعت محمد صلاح، هداف ليفربول ولمدرب الألماني يورغن كلوب، بعد مرور أكثر من 7 مواسم عاش فيها جمهور ليفربول رحلة جميلة جمعت المدرب الذي كان صاحب الفضل في طلب محمد صلاح واعطائه الفرصة كاملة ليتوج الإثنين معا بكل الألقاب بداية من الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وشهدت المباراة التي جمعت "الريدز" مع مضيفه وستهام يونايتد، في افتتاح منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، جلوس محمد صلاح على مقاعد البدلاء في بداية المباراة.

وعند إشراك اللاعب المصري دخل في مشادة كلامية مع مدربه يورغن كلوب، عندما كان يستعد للنزول إلى الملعب في الدقيقة 79، وربما كان سيتطور الأمر بينهما إلى شجار لولا تدخل زميله الأوروغوياني داروين نونيز، الذي حال بينهما.

واظهرت كاميرا من المدرجات بداية الموقف بين صلاح ومدربه عندما قام الأخير بالذهاب إليه لتشجيعه قبل نزول الملعب ولكن يبدو أن هذا الموقف لم ينال اعجاب المدرب الذي ذهب وتحدث مع صلاح ليتطور الأمر بعد ذلك في موقف غريب على محمد صلاح، ولن يصدقه الجمهور.

ونقل الصحفي لدى موقع "ذي أتلتيك"، جيمس بيرس، كواليس مرور صلاح بمنطقة اللقاءات الصحفية عقب المباراة، وعند طلب إجراء مقابلة معه أثناء مغادرة الملعب، رد صلاح: "إذا تحدثت اليوم، ستشتعل الأمور"، في إشارة لعدم رغبته في التحدث عن واقعة اشتباكه مع مدربه.