جاهزية ثنائي الهلال لمواجهة الاتحاد في كأس الملك

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن جاهزية ثنائي الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، استعدادا لمواجهة الاتحاد في نصف نهائي كأس الملك.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “الرياضة” السعودية، فإن الصربي ألكسندر ميتروفيتش والبرازيلي مالكوم ثنائي فريق الهلال يشاركان في التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة الاتحاد في نصف نهائي كأس الملك.

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وسيواجه فريق الهلال نظيره الاتحاد، يوم الثلاثاء الموافق 30 إبريل الجاري، في نصف نهائي كأس الملك السعودي.

وستقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، المقرر إقامتها على ملعب الملك عبد الله الدولي.

وحقق الهلال الفوز على الفتح بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ليرفع رصيده إلى 80 نقطة في صدارة ترتيب الدوري السعودي.

ويحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 80 نقطة.