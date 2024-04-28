رسميًا.. باريس سان جيرمان بطلًا للدوري الفرنسي

توج نادي باريس سان جيرمان، اليوم الأحد، رسميًا، بلقب الدوري الفرنسي الممتاز موسم 2023/2024، وذلك قبل 3 جولات من انتهاء المسابقة المحلية.

وحسم نادي باريس سان جيرمان، بطولة الدوري مستغلًا سقوط ملاحقه موناكو أمام مضيفه ليون بنتيجة 2-3، ضمن منافسات الجولة 31.

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وتلقى فريق موناكو، خسارة أمام نظيره ليون، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

سجل أهداف موناكو: سام بن يدر في الدقيقتين 1 و60.

وجاءت أهداف ليون من توقيع ألكسندر لاكازيت وسعيد بن رحمة ومالك فوفانا في الدقائق 22 و26 و84.

وبهذه النتيجة ليون رصيده إلى 44 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، بينما تجمد رصيد موناكو عند 58 نقطة في المركز الثاني متخلفا بفارق 12 نقطة عن العملاق الباريسي الذي يحلق في الصدارة.

وبهذا فيكون نادي باريس سان جيرمان، حقق بطولة الدوري الفرنسي للمرة الثالثة على التوالي، ورقم 12 في تاريخه، ليبتعد بصدارة أكثر الأندية الفائزة باللقب.

ويستعد النادي الفرنسي، لمواجهة بوروسيا دورتموند في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بخلاف مواجهة ليون في نهائي كأس فرنسا.