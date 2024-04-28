وزارة الشباب تنظم مخيم رياضي بجنوب سيناء

ياسر رشاد - القاهرة - بالتزامن مع شم النسيم..

الأحد 28/أبريل/2024 - 10:43 م 4/28/2024 10:43:55 PM

تنظم وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية للننمية الرياضية، والإدارة العامة للقاعدة الشعبية، مخيم رياضي مميز تحت شعار "يلا كامب" في مدينة دهب ونويبع يمحافظة جنوب سيناء خلال الفترة من 2 إلى 6 مايو بالتزامن مع احتفالات وايام إجازة شم النسيم.

تقدم وزارة الشباب والرياضة مجموعة من الأنشطة الممتعة بالمخيم، ستشمل الأنشطة المشاركة في مسابقات مثل كرة القدم وكرة الطائرة الشاطئية والتنس ومسابقات الرياضات المائية وعروض اللياقة البدنية.

يعد هذا المخيم فرصة مثالية للمشاركة في تجربة التخييم على شواطئ البحر والاستمتاع بأنشطة رياضية متنوعة.

يتميز مخيم "يلا كامب" بتواجده على ساحل إحدى أجمل مدن البحر الأحمر، مدينة دهب، وسيكون عدد المشاركين محدودًا لا يتجاوز 50 شخصًا لضمان الراحة والخصوصية.

المخيم مليء بالمغامرات والاستكشاف والألعاب والمسابقات المتنوعة، بالإضافة إلى فرصة قضاء يوم في الثرى بولز وجولة حرة في المدينة، ستقام أيضًا رحلة مشي في أجمل الوديان الملونة باستخدام سيارات الدفع الرباعي، وسيتم تنظيم مسابقة في الرياضات المائية مع توفر جوائز.