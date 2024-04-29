رسميًا.. تأجيل مباراتين للزمالك في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - تأهل نادي الزمالك إلى نهائي بطولة كاس الكونفدرالية الأفريقية، عقب فوزه العريض على دريمز الغاني، بنتيجة 3-0 في مجموع المباراتين.

وينتظر الزمالك الفائز من مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري ونهضة بركان المغربي التي تقام في وقت لاحق من اليوم.

ويقام نهائي كاس الكونفدرالية، بنظام الذهاب والإياب، يومي 12 و19 مايو المقبل.

وبناء على ذلك سيتم تأجيل عدد من المباريات المحلية لنادي الزمالك أولها ضد إنبي التي كان مقرر إقامتها يوم 9 مايو المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 22 لبطولة الدوري المصري الممتاز ومباراة زد التي كان مقرر إقامتها يوم 14 مايو، ضمن مباريات الجولة الـ 23 لبطولة الدوري المصري.