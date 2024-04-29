أيمن يونس: نهائي الزمالك ونهضة بركان ليس حرباً

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أيمن يونس نجم فريق الزمالك السابق أن مباراة الفريق الأبيض أمام نهضة بركان المغربي اختبار صعب في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال أيمن يونس نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" مباراة فريق الزمالك ونهضة بركان المغربي مباراة في كرة القدم وليست حرباً بين الناديين ولكنها مباراة تلعب على بطولة أفريقية كبيرة".

وتابع يونس:" زياد كمال مكسب كبير للزمالك وأتوقع تألقه في الفترة المقبلة مع توالي المباريات وسامسون قدم أفضل مبارياته أمام دريمز الغاني ".

وأشاد أيمن يونس بالبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك وإدارته لمباراة دريمز الغاني في إياب دور نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأوضح يونس: "من وجهة نظري أن البرتغالي جوزيه جوميز رجل مباراة الزمالك ودريمز الغاني والفريق استحق الفوز والتأهل إلى نهائي الكونفدرالية الإفريقية "

واختتم: "سيف الجزيري قدم آداءً جيدًا أمام دريمز رغم عدم التسجيل وتسبب في خطورة على مرمى الفريق الغاني".

الأهلي والزمالك في نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية

وتأهل فريق الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا بالفوز على مازيمبي بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة باستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، سجل ثلاثية الأهلي محمد عبد المنعم ووسام أبو على وأكرم توفيق، ليواجه الترجي التونسي في النهائي.

بينما تأهل فريق الزمالك لنهائي الكونفدرالية بعد فوزه العريض على حساب مضيفه دريمز الغاني، بثلاثية دون رد فى المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد، على استاد بابا يارا بكوماسي، ضمن منافسات إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليواجه نهضة بركان المغربي في النهائي.

ويستضيف الزمالك نظيره البنك الأهلي ضمن مواجهات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة السابعة مساء.