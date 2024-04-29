الامارات | رقم قياسي للإمارات في «خليجية الشباب».. 37 ميدالية في يوم واحد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصلت منتخبات الإمارات نتائجها المميزة في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب «الإمارات 2024»، حيث سجلت رقماً قياسياً في عدد الميداليات في يوم واحد، وذلك عن اليوم الـ12 الذي شهد تتويج أبطال وبطلات الإمارات بـ37 ميدالية جديدة، وهو رقم لم يُسجل منذ انطلاق منافسات الدورة في 16 الجاري. وعززت الإمارات صدارة الترتيب العام للدورة بـ231 ميدالية، بينها 73 ذهبية.

وكان لافتاً تألق منتخب الكاراتيه الذي أحرز 18 ميدالية، بينها خمس ذهبيات جاءت من خلال فئة «كوميتيه فردي» للآنسات عن طريق ملك الحاج في وزن تحت 48 كلغ، وخديجة الجسمي في وزن تحت 53 كلغ، ومهرة البلوشي في وزن تحت 59 كلغ، وشما الكتبي في وزن تحت 66 كلغ، وفي فئة «كوميتيه فردي» للشباب نال الذهبية راشد سالم في وزن تحت 61 كلغ.

وظهر منتخب الجودو بقوة في انطلاق المنافسات، أول من أمس، بأربع ميداليات، منها ذهبية سيف الحمادي في وزن تحت 60 كلغ، وتقام المنافسات في صالة «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي. وشهدت اللعبة أيضاً تألق المنتخب السعودي بثلاث ميداليات، بينها ذهبيتان، والكويت بأربع ميداليات، بينها ذهبية واحدة. وفازت الإمارات بميداليتين (ذهبية وفضية) في الدرّاجات الهوائية، التي اختتمت منافساتها، أول من أمس، في مسار الدرّاجات بجزيرة الحديريات في أبوظبي.

وتوّج درّاج المنتخب حارب خميس بذهبية سباق الفردي ضد الساعة للشباب، وأحرز زميله خالد النعيمي المركز الثاني، والميدالية الفضية، فيما نال البرونزية البحريني مهدي حسن جواد.

وتألق منتخب القوس والسهم بثلاث ذهبيات، ضمن المنافسات المقامة بنادي شرطة الشارقة، وجاءت جميعها في الفرق، بانتظار صعود نجوم المنتخب منصّات التتويج في الفردي والمختلط. وفي السباحة نال المنتخب 10 ميداليات، منها ذهبية وخمس فضيات وأربع برونزيات، وحلَّ في المركز الخامس في ترتيب ميداليات السباحة، بينما جاءت قطر في المركز الأول بـ11 ميدالية بينها خمس ذهبيات. وفي أبرز النتائج الأخرى، نال منتخب الإمارات فضية «الألعاب الإلكترونية» بعد الخسارة في النهائي أمام المنتخب السعودي المتوّج بالذهب، فيما حلَّ المنتخب الكويتي في المركز الثالث. وبات منتخب الإمارات للغولف قريباً من الميدالية الذهبية، بعد أن حافظ على صدارة الترتيب في ختام الجولة الثانية التي أقيمت، أول من أمس، بنادي أبوظبي للغولف.

ميداليات الإمارات في اليوم الـ 12

■ الكاراتيه (18 ميدالية بينها 5 ذهبيات).

■ السباحة (10 ميداليات بينها ذهبية).

■ الجودو (4 ميداليات بينها ذهبية).

■ القوس والسهم (3 ميداليات ذهبية).

■ الدرّاجات (ميداليتان، بينها ذهبية).

• منتخب الغولف يحافظ على الصدارة ويقترب من الميدالية الذهبية.