الامارات | فريق الحبتور يُتوّج بطلاً لكأس «أبريل للبولو»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُوّج فريق الحبتور بطلاً لكأس «أبريل للبولو»، خاتمة بطولات الموسم الحالي. ونجح الفريق بقيادة محمد الحبتور في التغلب في النهائي على فريق «ذئاب دبي مهرة» بالهدف الذهبي بعد أن تعادلا في الوقتين الأصلي والإضافي بأربعة أهداف لمثلها. وضم فريق الحبتور أيضاً الشيخة عليا آل مكتوم.

وقال محمد الحبتور، رئيس اتحاد البولو، في تصريح صحافي: «إن الإمارات تملك نخبة من اللاعبين الواعدين في البولو، الذين يعول عليهم الاتحاد للتألق في المستقبل القريب»، مؤكداً أن الاتحاد لديه خطط طموحة لتمكين اللاعبين المواطنين «النخبة» من الوصول إلى أعلى المستويات، وتوفير أفضل احتكاك لهم خلال العامين المقبلين. في جانب آخر، نال كأس الترضية فريق «مور رالف ستارز» المغربي على حساب «بي بي إس هيسكث».