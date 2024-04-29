تطورات جديدة في أزمة صلاح وكلوب

كشفت تقارير صحفية إنجليزية تطورات أزمة محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي مع الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق.

وحسب صحيفة “ذا صن” سبب المشادة بين صلاح وكلوب يرجع إلى عدم قيام مو بمصافحة مدربه قبل النزول كبديل في مباراة وستهام وهو الأمر غير المعتاد بين الثنائي”.

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وأضافت: “صلاح كان منزعجًا من نزوله كبديل آخر 12 دقيقة في المباراة، ولم يكن في أفضل حالاته المزاجية، كما أنه لم يكن سعيدًا بسلوكه تجاهه”.

وتابعت: “صلاح وكلوب تبادلا المصافحة سويًا عن طريق قبضة اليد، ولكن الضرر وقع في نهاية المطاف”.

واختتمت الصحيفة : “عند خروج صلاح من ملعب المباراة صافح ديفيد مويس مدرب وستهام يونايتد، في الوقت الذي لم يصافح فيه مدربه كلوب”.

وكان كلوب قد منح لاعبي ليفربول أجازة من التدريبات لمدة يومين، حيث سيجتمعون مرة أخرى الثلاثاء المقبل، ومن المتوقع أن تهدأ الأمور.