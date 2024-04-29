فيفا يُهدد بإيقاف النشاط الرياضي في إسبانيا

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت صحيفة "آس" الإسبانية مفاجأة من العيار الثقيل بأن هناك تهديداً من قبل الاتحادين الأوروبي والدولي لكرة القدم بإيقاف النشاط الرياضي في إسبانيا، بسبب التدخل الحكومي.

حيث أكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن هناك اتهام من قبل الاتحادين للمجلس الأعلى للرياضة الإسبانية بقيادة، خوسيه مانويل رودريجيز أوريبي، بأن هناك تدخلًا حكومياً في اتحاد الكرة المحلي.

ومن المتعارف عليه أن فيفا ويويفا يرفضان أي تدخل حكومي في أي كيان يخص كرة القدم وربما ينتهي الأمر بإيقاف النشاط كما حدث في العديد من البلدان.

سيكون يوم الجمعة المقبل هو الموعد النهائي لرد المجلس الأعلى للرياضة على تلك الاتهامات خاصة وأن هناك لجنة قد تم تكوينها لإدارة اتحاد الكرة الإسباني من قبل الحكومة.

ويريد الاتحادان الأوروبي والدولي لكرة القدم معرفة على أي أساس قانوني قد تم تعيين تلك اللجنة، ومن هم الأعضاء وكم ستستمر تلك اللجنة وما هي صلاحيتها؟.

إذا قدم المجلس الأعلى للرياضة المبررات المطلوبة والمستندات التي تدعم موقفه بتكوين تلك اللجنة، سيقوم الاتحادان الأوروبي والدولي بمتابعة الأمر عن كثب دون اتخاذ أي قرارات بإيقاف النشاط.

ولكن إذا لم يتم ذلك سيكون هناك تهديد بالفعل من قبل يويفا وفيفا بإيقاف النشاط الكروي في إسبانيا وربما يتم حرمان الأندية من المشاركة في البطولات القارية والدولية.

وسيتم إقصاء منتخب إسبانيا من كأس أمم أوروبا وحرمان جميع المنتخبات الأولمبية من المشاركة في أولمبياد باريس بفرق الرجال والسيدات ولن يتمكن ريال مدريد وبرشلونة وغيرهما من الأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي أو كأس العالم للأندية.

بجانب هناك خطر استبعاد إسبانيا من ملف تنظيم كأس العالم 2023 مع المغرب والبرتغال قبل موعد التأكيد الرسمي على الاستضافة في ديسمبر المقبل.