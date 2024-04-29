هدف سجله ليفركوزن 16 مرة.. وضعه وسط كبار أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه باير ليفركوزن الألماني بعض المهام الصعبة في مسيرته من أجل تحقيق إنجاز استثنائي غير مسبوق في تاريخه الطويل.

ونجح ليفركوزن على السير في طريقه نحو الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم خلال موسم كروي كامل، بسبب عدة عناصر أهمها المدير الفني تشابي ألونسو.

وحسم ليفركوزن، حصوله على لقب الدوري الألماني، كما يمتلك حظوظا كبيرة للظفر بكأس ألمانيا، حيث يلاقي كايزر سلاوتيرن، الشهر المقبل في المباراة النهائية بالعاصمة برلين.

وصعد باير ليفركوزن أيضا للدور قبل النهائي لبطولة الدوري الأوروبي، ليضرب موعدا مع روما الإيطالي.

ومدد فريق المدرب تشابي ألونسو، مسيرته الخالية من الخسارة للمباراة 46 على التوالي في مختلف المسابقات خلال الموسم الحالي.

وحطم ليفركوزن، الرقم القياسي لأكثر أندية الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى تجنبا للهزيمة في لقاءات متتالية بكل البطولات خلال موسم واحد، الذي كان يحمله يوفنتوس.

سلاح استخدمه ليفركوزن وفشل فيه كبار أوروبا

انتشرت في الأشهر الأخيرة في الملاعب الأوروبية بشكل عام الأهداف القاتلة التي يتم تسجيلها بعد الدقيقة 90.

وكان نادي بايرن ليفركوزن من أبرز الأندية التي استغلت هذه الظاهرة في تحقيق أهدافها والموسم الاستثنائي في العام الحالي.

حيث سجل فريق ليفركوزن 16 هدفا بعد الدقيقة 90 في موسمه الحالي، كان أخر السبت الماضي بعدما عاد من التأخر (2-0) إلى التعادل (2-2) أمام ضيفه شتوتجارت، عن طريق ثنائية ثنائية أمين عدلي وروبرت أندريخ في الدقيقتين 61 و90+6 على التوالي، في مباراة جمعت الفريقين على ملعب باي أرينا ضمن الجولة الحادية والثلاثين من منافسات الدوري الألماني.

وفي نفس الإطار استغل باير ليفركوزن سلاحه الفعال هذا الموسم، ليسجل هدفه رقم 29 في آخر 10 دقائق، ما يعادل تقريبًا ربع أهداف فريق تشابي ألونسو في كل المسابقات الرسمية.

وأبقى باير ليفركوزن سلسلة اللاهزيمة مستمرة للمباراة الـ46 في كل المسابقات الرسمية.

وينتهي موسم باير ليفركوزن بعد 7 مباريات، ثلاثة منها في الدوري الألماني، ثلاثة في الدوري الأوروبي (حال تأهله إلى المباراة النهائية)، بجانب نهائي كأس ألمانيا، ما يبقي الطموح قائمًا بشأن إنهاء الموسم دون أي هزيمة في كل المسابقات محليًا وقاريًا.



مباريات ليفركوزن المتبقية



- روما: ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي (خارج أرضه)

- آينتراخت فرانكفورت: الجولة 32 في الدوري الألماني (خارج أرضه)

- روما: إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي (داخل أرضه)

- بوخوم: الجولة 33 في الدوري الألماني (خارج أرضه)

- أوجسبورج: الجولة 34 في الدوري الألماني (داخل أرضه)

- حال تجاوز روما: نهائي الدوري الأوروبي

- كايزرسلاوترن: نهائي كأس ألمانيا

أندية أوروبية سجلت أهداف +90 في الموسم الحالي

حيث لم يسجل أي فريق في الدوريات الأوروبية هذا الموسم أهدافًا بعد الدقيقة 90 أكثر من ليفربول، الذي هز لاعبوه شباك الخصوم 17 مرّة، كان آخرها في الانتصار (1-0) بالجولة 27 أمام نوتنجهام فورست، حينما سجل داروين نونيز في الدقيقة 90+7.

بينما يعد ريال مدريد هو الفريق الإسباني الوحيد في هذه القائمة، حيث سجّل لاعبوه 10 أهداف بعد الدقيقة 90 في (لا ليجا).

كان آخرها وأبرزها انتصار ريال مدريد في الكلاسيكو على غريمه برشلونة (2-3)، بفضل هدف من لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينجهام في الدقيقة 90+1.