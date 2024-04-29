اخبار الرياضه

مؤتمر توخيل قبل صدام ريال مدريد: "علينا الفوز في معقلهم"

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث المدرب الألماني توماس توخيل، المدير الفنى لفريق بايرن ميونخ ، ثقته الكبيرة فى تخطى الإسباني في المواجهة التي تجمع الفريقين فى العاشرة مساء الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي مسابقة للموسم الجاري 2023-24.

 

 

وقال توخيل فى المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة، "نريد الذهاب إلى ويمبلي والفوز هناك، نحن مستعدون ولدينا الكثير من الثقة، كان من المهم الفوز على أرسنال".

 

وأضاف توخيل، "الآن الخطوة التالية هى ضد ريال مدريد، نريد أن نكون قادرين على المنافسة والوصول إلى نهائي ويمبلي، علينا التركيز غدًا وأن نكون مستعدين جيدًا".

 

وواصل مدرب بايرن ميونخ، "عندما تلعب ضد ريال مدريد، فأنت تواجه حالة كاملة، الأسطورة التي تحيط بهم. تركيزنا سيكون كاملاً على المباراة. نحن جميعًا نتطلع إلى مواجهة رائعة".

 

وتابع عن حالة الفريق، "حتى الآن لا يوجد شيء مؤكد 100%، سيخضع لايمر، دي ليخت وأوباميكانو لبعض الفحوصات النهائية قريبًا، تبدو الأمور جيدة بالنسبة لكونراد، علينا أيضًا أن ننتظر ونرى مع موسيالا وساني".

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا