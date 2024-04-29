شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة يد الزمالك تصل القاهرة قادمة من الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت منذ قليل بعثة فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد إلى القاهرة، بعد خسارة لقب بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد بالجزائر بالهزيمة أمام الترجي التونسى فى النهائى.

نجح فريق يد الزمالك فى التأهل للنهائي بالفوز على شبيبة سكيكدة الجزائرى 30/26 فى إطار نصف نهائى بطولة الكؤوس الأفريقية الخميس.

وتأهل فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك إلى نصف النهائى بالفوز على نظيره الإبيار الجزائرى وجى إس كى الكونغولى فى الدورى الرئيسى للمنافسة.

وحقق فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك الفوز على الترجى التونسى بنتيجة 37/32، فى إطار ختام مواجهاته بالمجموعات ، ليتصدر مجموعته بالدور الأول.

ويسعى الزمالك لتصحيح الأوضاع وذلك بعد خسارة الفريق الأبيض السوبر أمام الأهلى بنتيجة 23/21، خاصة أنه نجح فى تحقيق الفوز بأول لقاء فى الكؤوس على بطل الكونغو بنتيجة 26/19.

وتضم قائمة يد الزمالك المشاركة في البطولة كلا من: محمود خليل فلفل - هشام السبكي - أحمد الأحمر - أحمد مجدي - أكرم يسري - مؤمن زكي -أحمد حسام - عبدالله إمام- عمر الوكيل بكار - أحمد مؤمن دودو - مازن رضا - محمد ياسين - ڤوكو بوروزان - عمر الفولي - محمد رضا فراد - محمد عبد الغني - محمد البسيوني مودي - أحمد سامح - زياد حشاد - خالد وليد - شادي خليل - عبد الحميد العربي.