الامارات | توخل: بايرن ميونيخ جاهز لمواجهة بيلينغهام "الاستثنائي"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد المدرب توماس توخل أن فريقه بايرن ميونيخ جاهز لمواجهة التهديد الذي يمثّله الانجليزي جود بيلينغهام لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني، في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وستكون مواجهة الثلاثاء بين ريال مدريد، حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب القارية (14)، ومضيفه بايرن، المتوّج ست مرات، الأكثر تكراراً في تاريخ المسابقة الأعرق أوروبيا.

انضمّ بيلينغهام، ابن الـ 20 عاماً، إلى النادي الملكي قبل بداية الموسم قادماً من بوروسيا دورتموند، وبات في فترة قصيرة أحد أهم العناصر في التشكيلة الاساسية للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي ومن بين الأفضل في العالم، حيث يتصدر ترتيب هدافي الـ "ميرينغي" في الدوري هذا الموسم برصيد 17 هدفا، على الرغم من مشاركته في خط الوسط.

أثنى توخل (50 عاماً) على نجم منتخب "الأسود الثلاثة"، مشددا على انه يلعب "دوراً رئيساً في مركز هجومي" في نادي العاصمة.

وتابع "جود هو لاعب استثنائي. لقد كان رائعاً في الدوري الألماني، وكيفية تطوره تُظهر مستوى الشخصية التي يتمتع بها، وهذا ممكن فقط مع شخصية كبيرة".

وأضاف "كل من يلعب لريال مدريد يلعب تحت ضغط القميص. إنه (بيلينغهام) يلعب تحت ضغط الدفاع عن هذا النادي وكل التوقعات".

وختم مدرّب باريس سان جرمان الفرنسي وتشلسي الانكليزي السابق، قائلاً "يتعامل مع الأمر كما لو أنه لم يفعل أي شيء آخر من قبل. لكننا ندرك ذلك جيداً وسنحاول إيجاد الحلول (الثلاثاء)".