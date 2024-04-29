صحفي إيطالي يكشف مدرب صلاح القادم وموعد الإعلان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو" مدرب محمد صلاح وليفربول القادم.

وكان قد أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب رحيله عن الريدز بنهاية الموسم الجاري.

وكتب فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "وقع ليفربول وفينورد على جميع الوثائق الخاصة بانتقال المدرب آرني سلوت إلى نادي ليفربول كمدرب جديد".

وأضاف: "سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى يصدر البيان الرسمي للنادي، المقرر بين الأندية هذا الأسبوع، وتم الانتهاء من كل شيء ومختوم".

الجدير بالذكر، تولى آرني سلوت القيادة الفنية لفريق فينورد في موسم 2021/22.

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