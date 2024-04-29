كارلو أنشيلوتي مدرب الشهر في الدوري الأنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - بعد الاداء النموذجي والنتائج الرائعة التي حققها فريق ريال مدريد في الدوري الأسباني خلال شهر أبريل الحالي حصد الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد جائزة مدرب الشهر للدوري الأسباني والتي تمنحها رابطة اندية الدوري الأسباني .

بطولة الدوري الأسباني

وخلال شهر ابريل لعب ريال مدريد خمسة مباريات ثلاثة في بطولة الدوري الأسباني واثنتين في بطولة دوري أبطال اوربا نجح خلال كارلو أنشيلوتي في قيادة كتيبة ريال مدريد للفوز في اربعة مباريات ليقود الفريق الملكي للتأهل الى الدور نصف النهائي لبطولة دوري الأبطال على حساب المرشح الاول للبطولة مانشيستر سيتي الأنجليزي و التربع على قمة الليجا بعد الفوز على برشلونة في الكلاسيكو والاقتراب من استعادة اللقب .

ووفقا للأعلان الرسمي من رابطة الدوري الاسباني فقد تم اختيار كارلو انشيلوتي مدرب الشهر في اسبانيا مؤكدة ان المدرب المخضرم اظهر الكثير من القدرات في مباريات فريقه الهامة في هذا التوقيت الصعب من الموسم مؤكدة ان أنشيلوتي هو الافضل حاليا بين مدربي العالم وليس اسبانيا فقط .