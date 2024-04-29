مانشيستر يونايتد يدخل مفاوضات لضم نجم دفاع البارسا

ياسر رشاد - القاهرة - للمرة الثانية على التوالي يفشل فريق مانشيستر يونايتد في تحقيق الفوز في الدوري الانجليزي وامام احد الاندية المهددة بالهبوط بعدما تعادل امام فريق بيرنلي بهدف لكل فريق بعدما نجح الضيوف في غزو دفاع الشياطين الحمر في الدقائق الاخيرة مثلما جرت العادة لليونايتد في الموسم الحالي .

وتعرض اليونايتد لاهداف في الدقائق الاخيرة في مبارياته الاخيرةهذا الموسم امام برينتفورد وليفربول و تشيلسي و اخيرا بيرنلي و ايضا خلال مباراته امام كوفنتري سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الانجليزي وهو ما يضع علامات استفهام كثيرة امام التركيبة الدفاعية لفريق مانشيستر يونايتد سواء تكتيكيا من جانب المدير الفني الهولندي ايريك تين هاج او على جانب الافراد حيث يشارك في الوقت الحالي الثنائي كاسيميرو و هاري ماجواير في مركزي قلب الدفاع في ظل غياب رافائيل فاران و جوني ايفانز و ليساندرو مارتينيز و فيكتور لينيلوف و ويلي كامبويلا ومع اقتراب نهاية تعاقد جوني ايفانز ورافائيل فاران وعدم وجود نية لتجديد التعاقد معهما و ارتباط الثنائي هاري ماجواير و لينديلوف بالعديد من الترشيحات للانتقال بعيدا عن قلعة أولد ترافورد فأن ادارة اليونايتد تبدو تحت الضغط لتدعيم دفاع الفريق قبل انطلاق الموسم المقبل .

وخلال الايام الاخيرة ووفقا لصحيفة الميرور البريطانية فأن اسم مدافع برشلونة رونالد أراوخو قد برز كأهم الاسماء لتدعيم دفاع مانشيستر يونايتد رغم المنافسة الشديدة من جانب بايرن ميونخ الذي يرغب ايضا في ضم أراوخو .

ووفقا للميرور فان اليونايتد مستعد لدفع 100 مليون يورو لضم المدافع الأورجوياني من نادي برشلونة الاسباني وابعاد اي منافسة اخرى من جانب العملاق البافاري مشيرة الى ان رغبة الاعب حاليا هي البقاء مع برشلونة خاصة في ظل تمسك تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة ببقائه مع الفريق الكاتالوني الا ان الموقف المالي لبرشلونة والذي يضع ادارة برشلونة امام ضرورة بيع عدد من لاعبي الفريق لتحقيق عائد مادي يقود الفريق نحو الاستقرار خلال الفريق القادمة وامكانية التعاقد مع عدد من الاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية ربما يدفع خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة للموافقة على عرض مانشيستر يونايتد .