تعليق أحمد موسى على أزمة محمد صلاح وكلوب: توجد حملات لتشويه صورته -(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- داليا الظنيني:

علق الإعلامي أحمد موسى، على واقعة محمد صلاح لاعب منتخبنا الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، ومدرب الريدز الإلماني يورجن كلوب، قائلًا: "صلاح أسطورة بمعنى الكلمة، محمد صلاح حقق كل الأرقام القياسية كلاعب أفريقي وعربي".

وقال "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، إن محمد صلاح قدم مسيرة حافلة بالإنجازات والبطولات التي لا يمكن أن ينكرها أحد، ولكن البعض يريد أن يشن هجوما لتشويه صورة وإنجازات صلاح.

وتابع: "قد يكون هناك ضغط من بعض الحملات الإعلامية أو الأشخاص على إدارة ليفربول لبيع محمد صلاح قبل نهاية عقده مع ليفربول".

وأكمل: "محمد صلاح نجم مصري بطراز عالمي، نونيز ودياز مهاجمي لاعبي الريدز أهدرا عشرات الفرص المحققة التي صنعها لهم محمد صلاح، لو أحرزوا هذه الفرص كان الريدز حقق اللقب".

وأشار أحمد موسى، إلى أن محمد صلاح مستمر ومتواجد في ليفربول حتى نهاية عقده، كما أن المدير الهولندي الجديد لليفربول متمسك بتواجد الفرعون المصري.

واستطرد أحمد موسى: "المصريين بيشجعوا ليفربول لا، إحنا بنشجع ليفربول علشان محمد صلاح، محمد صلاح عمل أرقام قياسية محدش علمها في تاريخ ليفربول، وبعدين أزاي مدرب زي كلوب يطلع في نص الموسم يقول أنه ماشي وفريقه بينافس على كل البطولات بقرار زي دا خسرت كل حاجة".

ونوه أحمد موسى إلى أن محمد صلاح سيكون متواجد مع معسكر المنتخب الوطني المقبل، كما أن محمد صلاح واللاعبين المصريين نعول عليهم في حصد بطولة أمم أفريقيا 2025، بالإضافة إلى التأهل لكأس العالم 2026.