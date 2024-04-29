شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: سحب قرعة دور الـ32 بكأس مصر الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مسئولو اتحاد الكرة سحب قرعة دور الـ32 لبطولة كأس مصر موسم 2023 - 2024 يوم الخميس المقبل فى تمام الثانية ظهرا بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة بنظامها المعتاد بين أندية القسم الثانى التى وصلت لهذا الدور وأندية الدورى الممتاز.

وقال عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، إن هناك بنودا واضحة في لائحة المسابقات بشأن تأجيل المباريات المحلية حال وصول الأهلي والزمالك إلى نهائي بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، مشيرًا إلى أن الدوري الإنجليزي سوف ينتهي يوم 19 مايو، ولكن بعد ذلك سيمتد الموسم في أوروبا لخوض المباريات الدولية.

وأضاف عامر حسين، فى تصريحات تليفزيونية: "لو قمنا بحساب مواعيد انتهاء الدوري الإنجليزي، مع امتداد الموسم هناك لخوض المباريات الدولية، فسنجد أنه سيمتد حتى بداية شهر يوليو، بالإضافة إلى أن تأجيل المباريات للنادي الأهلي كان بسبب ارتباطاته الكثيرة".

وأضاف: "وضعية البطولات الأفريقية تختلف عن أوروبا في ظل قرب المسافات وقلة عدد ساعات السفر هناك، ولدينا ظروف مختلفة لنا داخل مصر".

وتابع: "تم الاتفاق حول مواعيد معسكرات منتخب مصر، سيتم منحه أسبوعا إضافيا قبل كل أجندة دولية، والتجمع القادم يوم 27 مايو، والأجندة الدولية تبدأ من يوم 3 إلى 11 يونيو".

واختتم عامر حسين تصريحاته قائلا: "سنجري القرعة الخميس القادم لبطولة كأس مصر بنظامها المعتاد، وأي فريق سوف يقع أمام الأهلي والزمالك فلن تتم إقامة المباريات خلال شهر مايو، وسوف نحدد المواعيد لاحقا، لأننا لن نوقف الدوري من أجل إقامة مباريات الكأس".