5 لاعبين يتحملون تدهور نتائج مانشستر يونايتد

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ويحتل يونايتد المركز السادس حاليا في ترتيب الدوري الممتاز برصيد 53 نقطة، مبتعدا عن أقرب المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.
وعانى فريق المانيو من فشل العديد من الصفقات التي أبرمها طوال تاريخه، لا سيما في السنوات الأخيرة، التي تراجع فيها مستوى الفريق، الذي فاز بلقب الدوري الممتاز لكرة القدم للمرة الأخيرة في موسم 2012-2013.
إدارة الشياطين الحمر تسعى لإحداث تغييرات كبيرة في تشكيلة الفريق، وهناك عدد كبير من اللاعبين سيغادرون مع نهاية موسم 2023-2024، بهدف تحسين مستوى الفريق فنيا وذهنيا على أرض الملعب.
ووفقا لموقع «غي في مي سبورت» كان أداء اللاعبين الأساسيين مثل كاسيميرو وراشفورد ضعيفا، كما فشلت التعاقدات رفيعة المستوى مع لاعبين كأنتوني وكريستيان إريكسن في تلبية التوقعات، مما أعاق تقدم الفريق إلى الأمام.
وتشمل قائمة اللاعبين الـ5 الذين يحدون من تقدم الفريق كلا من:
- البرازيلي كاسيميرو: (78 مباراة)
- البرازيلي أنتوني: (79 مباراة)
- الدنماركي كريستيان إريكسن: (67 مباراة)
- الإنجليزي ماركوس راشفورد: (399 مباراة)
- الفرنسي رافائيل فاران: (93 مباراة)
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