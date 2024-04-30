خلال مباراة وست هام .. تفاصيل ما دار بين محمد صلاح وكلوب

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف تقرير صحفي عن تفاصيل الحوار الذي دار بين الثنائي محمد صلاح، نجم ليفربول، ويورجن كلوب، مدرب الريدز، خلال مباراة وست هام، السبت الماضي، في الدوري الإنجليزي.

التقطت عدسات الكاميرات مشادة لفظية بين صلاح وكلوب على خط التماس اثناء استعداد صلاح للدخول بديلا في المباراة في الدقيقة 79 حيث كانت النتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي 2-2، ضمن منافسات الجولة 35 من البريميرليج، قبل أن يتدخل داروين نونيز لفض الاشتباك بين الثنائي.

موقع "Sport Bible" البريطاني، استعان بقارئ شفاه محترف لكشف تفاصيل الحوار الذي دار بين صلاح وكلوب، حيث أكد أن صلاح قال في تلك اللقطة: "لا يوجد شيء يمكنني فعله حيال ذلك، لا شيء"، وذلك بعدما صافح كلوب بشكل فاتر.

أضاف قارئ الشفاه:" لقد كان رد كلوب غامضا، وهو ما يشير إلى أن صلاح لم يكن جاهزا بالسرعة التي أرادها كلوب، واقترب كلوب وأثار غضب لاعبه بقوله شيئا ما".

تابع قارئ الشفاه:" صلاح قال بلهجة غاضبة بعدها..سأحصل على بطاقة حمراء، بعد 7 سنوات قضيتها مع الفريق، بعد 7 سنوات".

جدير بالذكر أن اللقطة أثارت ردود أفعال واسعة ما بين رافش ومؤيد لموقف صلاح مع كلوب، وذهب البعض إلى أن الموسم الحالي هو الأخير لصلاح في قلعة آنفيلد.