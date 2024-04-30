الامارات | البطائح.. من مرشح للهبوط إلى منافس للكبار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مسيرة فريق البطائح طفرة كبيرة خلال الموسم الكروي الحالي، تحوّل خلالها من فريق ينافس من أجل البقاء في دوري أدنوك للمحترفين في الموسم المنصرم 2022-2023، إلى أحد الأندية المنافسة مع الكبار على مراكز متقدمة في الدوري الحالي 2023-2024.

ويحتل البطائح المركز السابع على لائحة ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة خلف الشارقة «السادس» برصيد 31 نقطة، بعد أن قدم الفريق مستوى فنياً متطوراً، أثبت من خلاله جدارته بالمركز المتقدم الذي يحتله حالياً حتى نهاية الجولة الـ21، وبات الفريق يحقق نجاحات كبيرة من مباراة إلى أخرى كان آخرها خروجه متعادلاً (2-2) خارج أرضه أمام مضيفه الشارقة ضمن الجولة الماضية في الدوري.

وأكد نائب رئيس شركة البطائح لكرة القدم سليمان النقبي أن العمل الإداري الاحترافي المنظم، وروح الفريق الواحد، والجهود الكبيرة التي تقوم بها إدارة النادي كانت أسباباً رئيسة في نتائج الموسم الحالي.

وقال لـ«الإمارات اليوم»، «عرفت اللجنة الفنية في النادي كيفية استقطاب لاعبين يصنعون الفارق مع الفريق، وكذلك الجهازين الفني والإداري واللاعبين»، مشدداً على أن «البطائح يسعى إلى المحافظة على المركز الحالي الذي وصل إليه، إذ يركز الفريق جهوده حالياً على مباراته المقبلة أمام الوصل (المتصدر) في السادس من الشهر المقبل ضمن الجولة الـ22 للدوري، وأمله كبير في مواصلة العروض القوية والمنافسة لفرق المقدمة».

وأضاف النقبي: «كل منظومة العمل داخل نادي البطائح عملت في الفترة الماضية على قلب رجل واحد، لتحقيق هذه النتائج الطيبة، وأثبت الفريق قدرته على تحقيق طموحاته وصولاً إلى الأفضل».

وكان البطائح قد صعد في موسم 2021-2022 من بطولات الدرجة الأولى إلى دوري أدنوك للمحترفين، ولعب الموسم الماضي 2022-2023 ضمن أندية دوري المحترفين، ويعد هذا الموسم الثاني على التوالي بالنسبة له في المحترفين.

وتابع: «البطائح تنتظره مواجهة مهمة أمام الوصل في السادس من الشهر المقبل ضمن الجولة الـ22 ومن الطبيعي أن تكون صعبة وقوية، كونها أمام المتصدر، وحقق سلسلة انتصارات كبيرة، وثقتنا كبيرة في الجهاز الفني ولاعبي الفريق، سنسعى إلى الخروج بنتيجة إيجابية».

وعن الأهداف المستقبلية، قال النقبي: إن «مجلس الإدارة سيجتمع ويناقش الأهداف المقبلة للفريق للوصول إلى مركز أفضل»، مشدداً على أن «الفريق يؤدي حالياً بشكل جيد، وأن هدفه هو الاستقرار على العناصر الموجودة، ومن جانبها ستنظر اللجنة الفنية بالنادي في الأمور الخاصة بالفريق تحضيراً للموسم المقبل».

وأوضح: «هدف البطائح كان واضحاً منذ بداية الموسم الحالي، وهو تحسين مركز الفريق عن ما كان عليه في الموسم الماضي، والمضي قدماً نحو تحقيق أهدافه المرسومة للوصول إلى أفضل مركز ممكن بين كبار أندية المحترفين».

وعن مباراة الفريق الأخيرة أمام الشارقة، قال النقبي: «البطائح عرف كيف يتعامل مع المباراة، ويخرج متعادلاً (2-2) مع الشارقة ويحصد نقطة».

سليمان النقبي:

• مجلس الإدارة سيجتمع ويناقش الأهداف المقبلة للفريق للوصول إلى مركز أفضل.

• اللجنة الفنية في النادي عرفت كيفية استقطاب لاعبين يصنعون الفارق مع الفريق.

تمديد عقد غوران

شدد نائب رئيس شركة البطائح لكرة القدم، سليمان النقبي على أن النادي مدّد عقد مدرب الفريق الكرواتي غوران توميتش لموسمين آخرين، تقديراً للجهود الكبيرة والدور الكبير الذي قام به المدرب وطاقمه الفني.

وكانت إدارة البطائح قد تعاقدت مع غوران خلفاً للمدرب السابق الروماني ميريل راودي الذي رحل عن النادي متجهاً إلى الجزيرة قبل أن تتم إقالته لاحقاً من الأخير.

وقال النقبي: «الجهاز الفني كان بمثابة تحدٍ كبير بالنسبة للنادي، وكنا مقتنعين بقدراته، وبعد اجتماع مجلس الإدارة واللجنة الفنية تمت الموافقة على قرار التمديد له لموسمين قادمين، خصوصاً أن الملعب يشهد للمدرب غوران، وذلك تحقيقاً للاستقرار على صعيد الجهاز الفني في النادي».