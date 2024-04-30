ميدو ينتقد الجيل الجديد بالكرة المصرية بسبب هذه القرارات

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك و منتخب مصر السابق أن الجيل الجديد من متابعي كرة القدم لم يعد لديه شغفًا بالكرة المصرية بسبب بعض القرارات التي يتم اتخاذها في بعض الأمور.

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وقال أحمد حسام ميدو : "عامر حسين يتحدث عن تأجيل مباريات للأهلي إن كان في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن في الحرب العالمية الثانية، كرة القدم كانت مستمرة في إنجلترا ولم يأجلوا المباريات حينها".

وأضاف: "فيروس كورونا تفشى في العالم بأكمله وليست مصر فقط، ولكن جميع الدوريات تخطت الأزمة، إلا أننا أصرينا على استكمال المسابقة".

وتابع: "لا أحد يستطيع أن يفعل أي شيء لعامر حسين، لأن هناك أشخاص في الكرة المصرية يريدون استمرار الوضع كما هو".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "كفى إهانة بالدوري المصري، الذي يوجد به العديد من الأمور التي تدفعنا للزهق، الجيل الجديد لم يعد لديه شغفًا بالكرة المصرية، وتحول إلى الكرة الأوروبية".