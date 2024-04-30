شكرا لقرائتكم خبر عن مباراتان فى الجولة الـ20 بالدوري الممتاز غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل غداً، الأربعاء، منافسات الجولة 20 بالدوري المصري بإقامة مباراتين تجمعان الإسماعيلى مع الاهلى باستاد برج العرب بالإسكندرية، وإنبى مع بيراميدز باستاد بتروسبورت.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 35 نقطة فى حين يحتل المصري البورسعيدى المركز الثانى برصيد 34 نقطة ويليه زد إف سى في المركز الثالث برصيد 33 نقطة.

مواعيد الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري



الأربعاء 1 مايو

الإسماعيلى & الأهلى..7 مساء

إنبى & بيراميدز..7 مساء

الخميس 2 مايو

الزمالك & البنك الاهلى ..7 مساء

مودرن فيوتشر & طلائع الجيش..7 مساء

جدول هدافي الدوري المصري



وقبل مباراة غداً الأربعاء يواصل حسام أشرف، مهاجم فريق بلدية المحلة، انفراده بتصدر جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" قبل ختام الجولة التاسعة عشرة للمسابقة.



وبات حسام أشرف مهاجم الزمالك المعار إلى فريق بلدية المحلة أول العائدين للقلعة البيضاء فى الصيف المقبل خاصة بعد تقديمه مستوى جيد خطف به البساط من تحت أقدام مهاجمين كبار فى الدورى وتسجيله 11 هدف تصدر بهم جدول ترتيب الهدافين



1- حسام أشرف، بلدية المحلة، 11 هدفا

2- مابولولو، الاتحاد السكندري، 9 أهداف

3- أحمد بلحاج، سيراميكا ، 8 أهداف

4- مصطفى عبد الرؤوف زيكو، زد اف سي، 7 أهداف

4- محمد سالم، المقاولون العرب، 7 أهداف

5- فخر الدين بن يوسف، المصري البورسعيدي، 5 أهداف

5- ميدو جابر، المصري البورسعيدي، 5 أهداف

5- كريم بامبو، البنك الأهلي، 5 أهداف

5- ياو أنور، البنك الأهلي، 5 أهداف

5- فادي فريد، سموحة، 5 أهداف

5- أحمد قندوسي، سيراميكا ، 5 أهداف.

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري



تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.