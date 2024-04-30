المقاولون: نتعرض لمؤامرة لهبوط النادي

ياسر رشاد - القاهرة - قال محمد عادل المشرف العام على المقاولون العرب، أن النادي يتعرض لمؤامرة من أجل الهبوط لدوري الدرجة الثانية، واتحاد الكرة لا يساعدنا.

وقال محمد عادل فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" نتعرض لمؤامرة من أجل هبوط نادي المقاولون العرب للدرجة الثانية ولا أعلم من خلفها.

وأضاف:" خاطبنا الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل تعيين حكام دوليين لإدارة مبارياتنا في الدوري ولكن اتحاد الكرة لا يقف بجانبنا.

وشهد ملعب الجبل الأخضر (عثمان أحمد عثمان) الذي احتضن مباراة المقاولون العرب وسموحة أحداثا مؤسفة، عقب انتهاء مباراة الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وحقق فريق سموحة فوزا غالياً على مضيفه المقاولون العرب بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الأحد، ضمن مواجهات الجولة الـ20 من الدوري المصري الممتاز.

وعقب إطلاق حكم المباراة صافرة نهاية المباراة، توجه نحوه معتمد جمال المدير الفني للمقاولون العرب مسرعا، وحاول الاشتباك معه لولا تدخل رجال الأمن المتواجدين داخل الملعب.

واشتبك معتمد جمال مع أحد رجال الأمن ممن حاولوا منعه من الوصول لحكم المباراة وائل فرحان.

وأثار قرار وائل فرحان إلغاء هدف المقاولون العرب الذي سجله محمد سالم من متابعة لركلة الجزاء التي سددها جوزيف أوشويا بداعي التسلل، أزمة كبيرة.

حيث اشتبك الجهاز الفني لنادي المقاولون العرب بقيادة المدرب معتمد جمال، مع طاقم التحكيم الذي خرج في حراسة الشرطة، كما اشتبك لاعبو المقاولون مع زميلهم أوشويا بسبب إهداره ضربة الجزاء.