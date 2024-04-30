الامارات | 6 ألعاب تحصد 43 ميدالية للإمارات في «خــليجـية الشــباب»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد لاعبو منتخبات الإمارات في ست ألعاب هي: القوس والسهم، الغولف، الكاراتيه، السباحة، الجودو والبلياردو، 43 ميدالية جديدة ملونة خلال منافسات اليوم الـ13 من دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب «الإمارات 2024»، التي تستضيفها الدولة حتى الثاني من مايو المقبل تحت شعار «خليجنا واحد.. شبابنا واعد».

وبذلك عزّزت الإمارات من صدارتها للترتيب العام للدول المشاركة بـ274 ميدالية، فيما حصدت السعودية 30 ميدالية جديدة، لتواصل احتلالها المركز الثاني، وحافظت الكويت على المركز الثالث، وجاءت قطر في المركز الرابع، ثم البحرين وعُمان.

نتائج وميداليات

وشهدت منافسات اليوم الـ13 تألقاً لمنتخب الإمارات للقوس والسهم الذي تصدر ختام المنافسات في نادي ضباط شرطة الشارقة بـ22 ميدالية ملونة منها 10 ذهبيات و7 فضيات و5 برونزيات، متفوقاً على منتخب قطر الذي حلّ ثانياً برصيد 6 ميداليات منها 3 ذهبيات وفضيتان وبرونزية، والمنتخب السعودي الثالث برصيد 5 ميداليات منها 4 فضيات وبرونزية واحدة، ثم الكويت الرابع برصيد برونزية واحدة.

وفي الكاراتيه حصد المنتخب الإماراتي 5 ميداليات (ذهبيتان و3 برونزيات) في اليوم الختامي للكاتا فردي وكوميتيه فرقي، ليرفع رصيده العام إلى 23 ميدالية، تلاه وصيفاً منتخب الكويت بـ14 ميدالية، والسعودية ثالثاً بـ9 ميداليات، وفي المركز الرابع قطر بميداليتين برونزيتين.

وفي الجودو، توّج المنتخب السعودي بلقب بطولة الجودو التي اختتمت في صالة مبادلة آرينا بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي. وتصدر «الأخضر» برصيد 7 ميداليات، منها 5 ميداليات ذهبية وفضيتان، وحلّ المنتخب الكويتي وصيفاً برصيد 8 ميداليات منها ذهبيتان و3 فضيات و3 برونزيات، وفي المركز الثالث البرونزي جاء منتخب الإمارات برصيد 8 ميداليات منها ذهبية كانت من نصيب اللاعب سيف الحمادي في منافسات وزن تحت 60 كغم، و3 فضيات و4 ميداليات برونزية.

وفي السباحة حصد منتخب الإمارات 8 ميداليات جديدة في منافسات السباحة التي أقيمت في مسبح مركز مدينة محمد بن زايد الرياضي، ليرفع رصيده إلى 18 ميدالية ملونة، بواقع 4 ذهبيات و8 فضيات و6 برونزيات، ليحتل منتخبنا المركز الخامس في لائحة الترتيب العام.

واحتفظ منتخب قطر بصدارة الترتيب العام، تبعه منتخب الكويت، ثم البحرين، والسعودية، ثم عُمان في المركز السادس.

وفي مسابقة البلياردو، تفوق منتخب السعودية في مسابقتي الفردي والزوجي 9 كرات، والبحرين في الـ8 كرات، ضمن منافسات بطولة البلياردو التي أقيمت في صالة نادي أيزون في دبي. وحصل بلياردو الإمارات على 3 ميداليات برونزية.

منتخبنا يسيطر على تتويج الغولف

سيطر منتخبنا الوطني للغولف على منصة التتويج بفوزه بالمراكز الثلاثة الأولى على صعيد الفردي، ونال ذهبية الفرق في ختام المنافسات في نادي أبوظبي للغولف. وظفر منتخبنا بالذهبية بعدما أنهى المنافسات، بمجموع 22 ضربة فوق المعدل بمجموع 670 ضربة، وحقق المنتخب العُماني الميدالية الفضية، بـ102 ضربة فوق المعدل بمجموع 750 ضربة، ونال المنتخب السعودي البرونزية بـ157 ضربة فوق المعدل، بمجموع 805 ضربات.

واكتمل التفوق الإماراتي على صعيد الفردي، فحقق ريان أحمد الميدالية الذهبية، ونال محمد سكيك الميدالية الفضية، وتوماس نسيبت البرونزية.

قطر والكويت يفوزان بالسلة 3 ضد 3

فاز منتخب قطر بالمركز الأول في لعبة 3 ضد 3 لكرة السلة، على صالة نادي الثقة للمعاقين في الشارقة، وحلَّ المنتخب السعودي وصيفاً، والكويت في المركز الثالث، وفي منافسات الآنسات تُوّجت الكويت بالمركز الأول، والسعودية وصيفاً، ومنتخب الإمارات (أ) ثالثاً. توّج الفرق الفائزة، الشيخة روضة بنت مكتوم بن راشد آل مكتوم، يرافقها اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة، وقيس الظالعي رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، والدكتور غسان طاشكندي رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة، ومحمد سعد المغيصيب رئيس الاتحاد القطري، رئيس اللجنة التنسيقية الخليجية لكرة السلة، والدكتور طارق بن خادم رئيس نادي الثقة، وعبداللطيف الفردان نائب رئيس الاتحاد الإماراتي للسلة.