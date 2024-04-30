موعد مواجهة اتحاد جدة والهلال في كأس خادم الحرمين

ياسر رشاد - القاهرة - جماهير كرة القدم السعودية على موعد مع موقعة قوية تجمع اتحاد جدة بنظيره الهلال، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين لهذا الموسم، والتي يشهدها ملعب الملك عبد الله الدولي.



ويبحث اتحاد جدة عن تحقيق الفوز للوصول للمباراة النهائية، خاصة وأن الزعيم نجح في تحقيق انتصارات كثيرة خلال الموسم الحالي.

في المقابل، يأمل لاعبي الهلال في تكرار الفوز على الاتحاد، بعد الانتصارات المتتالية التي حققوها هذا الموسم.

موعد مباراة الهلال واتحاد جدة

تنطلق مواجهة الهلال أمام اتحاد جدة في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، والتي يشهدها ملعب عبد الله الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال واتحاد جدة

تُنقل مواجهة الهلال أمام اتحاد جدة عبر شبكة قنوات ssc السعودية، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة منذ عدة سنوات ماضية.