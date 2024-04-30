تاريخ مواجهات ريال مدريد وبايرن ميونخ قبل صدام اليوم بدوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية إلى ملعب أليانز أرينا في ألمانيا لمتابعة مباراة بايرن ميونخ ضد ريال مدريد في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

يتسلح فريق ريال مدريد في مباراة اليوم بعاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز لتسهيل مهمته في مباراة العودة والاقتراب خطوة من حسم بطاقة التأهل للنهائي وملاقاة المتأهل من مباراة باريس سان جيرمان و بوروسيا دورتموند.

موعد مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد والقناة الناقلة:

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق عصام الشوالي، وقناة beIN Sports HD 2 بصوت المعلق خليل البلوشي.

تاريخ مواجهات ريال مدريد وبايرن ميونخ :

وتكشف لغة الأرقام عن القوة والندية بين الفريقين في تاريخ المواجهات، حيث سبق أن التقيا في 26 مباراة، وحقق الريال الفوز في 12 مباراة، بينما فاز البايرن في 11 مباراة، وحضر التعادل في 3 مواجهات.

سجل ريال مدريد 41 هدف في شباك البايرن، بينما سجل البافاري 39 هدف في شباك الميرنجي.