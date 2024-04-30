نقابة المهن الرياضية تكرم الدكتور محمود حسين

ياسر رشاد - القاهرة - أطلقت نقابة المهن الرياضية ، اسم الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب علي حفل تخرج دارسي الدورة الأساسية للمدربين والإداريين رقم 521 التي أقامتها النقابة في محافظة بورسعيد ، تقديراً لجهوده الكبيرة واسهاماته في تطوير الرياضة المصرية والعمل علي حل مشكلات الشباب في إطار الدور التشريعي والرقابي للجنة.

وعلى هامش الحفل أقيم صالون ثقافي بعنوان (مساهمة التشريعات في تطوير الرياضة المصرية) بقاعة المدينة الشبابية ببورسعيد بحضور النائب الدكتور محمود حسين رئيس لجنه الشباب والرياضة بمجلس النواب والدكتور فتحي ندا رئيس نقابة المهن الرياضية والدكتور جمال محمد علي ومحمد توما رئيس النقابة ببورسعيد.

وحرص الدكتور فتحي ندا، رئيس نقابة المهن الرياضية ، ومحمد توما نقيب نقابة بورسعيد وأعضاء نقابة المهن الرياضية على توجيه الشكر للدكتور محمود حسين علي جهوده الكبيرة في تذليل كافة الصعوبات التي تواجه الشباب والرياضيين .

من جانبه وجه الدكتور محمود حسين، الشكر لنقابة المهن الرياضية علي مبادرتهم بإطلاق اسمه علي الدورة التدريبية رقم 521 ، مؤكداً أن اللجنة حريصة على ترك بصمة لها في الرياضة المصرية، حيث انتهت من تعديلات قانون الرياضة والتي يتيح معالجة المشكلات الواضحة في المجال الرياضي ومن أهمها معوقات الاستثمار.

وكشف عن إجراء اللجنة حوار مجتمعي شمل كل المعنيين بالرياضة المصرية وكذلك التواصل مع اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية، وتم مناقشتهم في تعديلات القانون لدعم وتطوير الرياضة لافتا إلي أن اللجنة حريص علي ظهور القانون للنور قريبا.