خطاب رسمي من المحكمة الرياضية لـ الزمالك بشأن قضية باتشيكو

تلقى نادي الزمالك، إخطارًا رسميًا من المحكمة الرياضية الدولية، بخصوص قضية جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق الأبيض.

وأكد عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه تم مد أجل الحكم في قضية البرتغالي جايمي باتشيكو، حتى يوم 31 يوليو المقبل.

وكان باتشيكو قد قام برفع شكوى ضد الزمالك، لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، للمطالبة بالحصول على مستحقاته المتأخرة، فضلًا عن قيمة الشرط الجزائي وقيمة باقي عقده مع القلعة البيضاء.

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وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” حينها، إلزام الزمالك بسداد مبلغ 450 ألف يور لصالح جايمي باتشيكو.

واعترض باتشيكو على قرار فيفا، وتقدم باستئناف للمحكمة الرياضية على الحكم الصادر.

ويسعى نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، إلى حل جميع الفضايا على القلعة البيضاء، في الفترة الحالية والتي استمرت لسنوات وحملت ميزانية الأبيض ما يفوق عن 5 مليون دولار.