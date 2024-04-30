قرار عاجل من المحكمة الرياضية بشأن شكوى باتشيكو ضد الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك تلقي النادي إخطار جديد بسبب مستحقات البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق.

وقال عمرو أدهم في تصريحات للمركز الإعلامي للزمالك، أن المحكمة الرياضية أرسلت إخطارا رسميا للأبيض اليوم الثلاثاء، يفيد بمد أجل الحكم في قضية البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الأسبق للفريق حتى يوم 31 يوليو المقبل.

وكان باتشيكو تقدم من قبل بشكوى ضد الزمالك أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للحصول على مستحقاته المتأخرة، بالإضافة إلى قيمة الشرط الجزائي وقيمة باقي عقده مع النادي.

وبعدها أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" قراراً بإلزام الزمالك بسداد مبلغ 450 ألف يورو لصالح المدرب البرتغالي، وهو ما اعترض عليه باتشيكو وتقدم باستئناف للمحكمة الرياضية على الحكم الصادر.

ويسعى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب لإنهاء كافة القضايا على النادي في الفترة الحالية بعد فترة من القضايا استمرت لسنوات وحملت ميزانية النادي ما يفوق عن ٥ مليون دولار.

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