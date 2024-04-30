هل يعود شيكابالا للزمالك أمام البنك الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل نادي الزمالك، موقف مشاركة محمود عبدالرازق شيكابالا، لاعب الفريق الأبيض، في مواجهة البنك الأهلي المقبل في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك والبنك الأهلي، يوم الخميس المقبل، في الجولة الـ20 لمسابقة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

وغاب محمود شيكابالا، عن مواجهة الزمالك الماضية، أمام دريمز الغاني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بسبب الإصابة بشد في العضلة الأمامية.

وأوضح المصدر، أن شيكابالا، خضع لجلسات علاجية خاصة خلال الأيام الماضية منذ تعرضه للإصابة خلال التواجد في غانا.

وأضاف المصدر أن اللاعب سيخضع لبرنامج علاجي خاص تحت إشراف الجهاز الطبي برئاسة الدكتور محمد أسامة لتجهيزه، وهناك صعوبة في مشاركته أمام البنك الأهلي خلال المباراة المقبلة.

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