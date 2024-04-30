"أحدهم تأهل".. أبناء شديد قناوي يقتربون من الصعود للممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يمكن أن يشهد الدوري المصري الممتاز الموسم المقبل، وجود اثنين من أبناء شديد قناوي لاعب الأهلي السابق، ضمن صفوف فريقين مختلفين.

وتأهل محمد شديد قناوي لاعب بتروجيت إلى الدوري المصري الممتاز، بعد تصدر الفريق البترولي جدول ترتيب دوري المحترفين، برصيد 61 نقطة.

فيما حافظ أحمد شديد من قناوي على فرص صعود فريقه حرس الحدود إلى الممتاز، عن طريق تسجيل هدف الفوز على طنطا، مساء أمس، ليحتل الحرس المركز الثالث برصيد 48 نقطة، بفارق نقطة عن صاحب المركز الثاني غزل المحلة.

ويخوض حرس الحدود لقاء هام في الجولة الأخيرة من دوري المحترفين، ضد القناة، ويمكن أن يتأهل الحرس إلى الممتاز، في حالتين، الأولى بحصد المركز الثاني يتأهل مباشرة، الثانية باحتلال المركز الثالث، يخوض حينها دورة رباعية مع أول 3 فريق في دوري القسم الثاني.

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