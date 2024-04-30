الامارات | كأس أوروبا.. كورتوا خارج قائمة المنتخب البلجيكي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يغيب الحارس البلجيكي تيبو كورتوا المبتعد عن صفوف فريقه ريال مدريد الاسباني منذ فترة طويلة بسبب الاصابة عن منتخب بلاده المشارك في كأس أوروبا لكرة القدم في المانيا هذا الصيف، وفقا لما أعلن الثلاثاء الإيطالي-الألماني دومينيكو تيديسكو مدرب "الشياطين الحمر".

وعانى كورتوا (31 عاماً) من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى في أوائل أغسطس 2023 واضطر إلى الخضوع لعملية جراحية في ركبته اليمنى في منتصف مارس 2024. التحق بزملائه في ريال مدريد الاثنين، حيث سيتواجد في ميونيخ لمواجهة بايرن في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويعوّل الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب النادي الملكي على عودة كورتوا لحراسة عرين الفريق في الدوري أمام قادش السبت ضمن منافسات المرحلة الثالثة والأربعين.

واتسمت علاقة كورتوا بالمدرب تيديسكو (38 عاماً) بالفتور منذ يونيو 2023، بسبب قرار الاخير بعدم منحه شارة القيادة في المنتخب أمام النمسا بعد إصابة صانع الالعاب كيفن دي بروين، مفضلاً عليه المهاجم روميلو لوكاكو.

كان كورتوا الذي خاض 102 مباراتين دولية منذ بدايته الاولى عام 2011، أعلن في ديسمبر الماضي عن تخليه عن المشاركة في كأس أوروبا بسبب إصابة في ركبته اليسرى.

وأوضح تيديسكو في اجتماع مع وسائل الإعلام الألمانية "بشأن هذا الموضوع، لقد قيل كل شيء بالفعل. لا أريد تكرار الأمر. أنا متناغم مع ذلك".

وقال تيديسكو إنه بإعلان كورتوا قراره في ديسمبر، سمح حارس ريال للطاقم التدريبي بالتحضير لخيارات أخرى "نحن نركز على اللاعبين الذين يتمتعون بحالة جيدة".