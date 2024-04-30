الامارات | غوارديولا وأرتيتا.. أرقام قياسية نحو لقب الدوري الإنجليزي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، وميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، أرقاماً قياسية في الوقت الذي استمرت المنافسة بينهما على لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ووصل غوارديولا إلى المباراة رقم 300 له كمدرب لمانشستر سيتي في بطولة الدوري، فيما حقق أرتيتا الفوز رقم 100.

300 مباراة لغوارديولا

يبدو سجل جوارديولا في أول 300 مباراة له في الدوري الإنجليزي مثيرا للإعجاب.

ومع تحقيقه 221 فوزا، أصبح جوارديولا المدير الفني الوحيد الذي يحقق أكثر من 200 فوز في تلك الفترة، ويعد البرتغالي جوزيه مورينيو، أقرب منافسيه بعد تحقيقه 189 فوزا، بفارق مباراة واحدة عن منافس جوارديولا الأكبر، الألماني يورجن كلوب.

وتعد النقاط الـ704 التي حققها أكثر بـ 70 نقطة عن مورينيو في أول 300 مباراة مع تشيلسي ومانشستر يونايتد، فيما تراجع كلوب مجددا.

وحقق السير أليكس فيرجسون، الفائز بلقب الدوري الإنجليزي 13 مرة مع مانشستر يونايتد بما في ذلك خمس مرات في أول سبع مواسم، 183 فوزا وجمع 627 نقطة في أول 300 مباراة له، فيما أكمل أرسين فينجر، الخمس الأوائل في الترتيب برصيد 617 نقطة حقق خلالها 180 فوزا.

مئوية أرتيتا

خسر فينجر رقما قياسيا آخر في سجلات أرسنال يوم الأحد، حينما وصل أرتيتا إلى فوزه المئوي في المباراة رقم 169 له كمدرب لأرسنال.

وهذا الرقم هو أقل من عدد المباريات التي استغرقها فينجر للوصول إلى فوزه المئوي بمقدار عشر مباريات، ليصبح أرتيتا خامس أسرع مدرب في تاريخ الدوري الإنجليزي يفعل ذلك.

ويتصدر غوارديولا تلك القائمة بعدما حقق 100 فوز في أول 134 مباراة مع مانشستر سيتي، فيما احتاج مورينيو إلى 142 مباراة للوصول إلى الفوز المئوي، و159 مباراة بالنسبة لكلوب و162 لفيرجسون.

وأصبح أرتيتا المدرب رقم 25 الذي يحقق 100 فوز في الدوري الإنجليزي ويأتي قبله اسم آخر في تاريخ أرسنال، وهو المدرب الأسطوري السابق للفريق جورج جراهام.