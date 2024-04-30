وسائل إعلام: قرار عاجل بشأن أزمة مباراة اتحاد العاصمة ونهضة بركان في الكونفدرالية

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت وسائل إعلامية بأن المحكمة الرياضية الدولية أصدرت قرارها بشأن الطلب المقدم من الاتحاد الجزائري بشأن أزمة مباراة اتحاد العاصمة ونهضة بركان في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

وذكر موقع "kooora"، أن المحكمة رفضت الطلب المستعجل الذي تقدم به الاتحاد الجزائري لكرة القدم وفريق اتحاد العاصمة، بشأن إيقاف قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الصادر يوم 24 أبريل الجاري القاضي بخسارة الفريق الجزائري 3-0.

وسيحال الملف على لجنة الانضباط لإمكانية إصدار قرارات تأديبية محتملة.

ونقل الموقع عن مصادر قولها إن محكمة التحكيم الرياضية ستنظر للطلب الاستعجالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، لإصدار قرارها في الموضوع، لكن دون إبطال القرار الصادر عن لجنة الأندية بـ"الكاف" بشكل فوري.

يشار إلى أنه وعلى غرار مباراة الذهاب، ألغيت مواجهة الإياب التي كانت مقررة الأحد الماضي بالملعب البلدي في بركان، بسبب احتجاج نادي اتحاد العاصمة الجزائري على قمصان نهضة بركان التي تضمنت خريطة المغرب مدمجة مع الصحراء الغربية.

وبعد إلغاء المواجهتين، تم اعتبار نهضة بركان فائزا في مباراتي الذهاب والإياب بالدور نصف النهائي بالنتيجة ذاتها 3-0 ليبلغ المباراة النهائية لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن يلتقي نادي نهضة بركان في النهائي مع فريق الزمالك، الذي تخطى عقبة فريق دريمز الغاني في نصف النهائي بثلاثية نظيفة بمجموع نتيجتي الذهاب والإياب.