ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد في نصف نهائي كأس خادم الحرمين

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد في نصف نهائي كأس خادم الحرمين،يوفر موقع الخليج 365 خدمة البث المباشر لمباراة اتحاد جدة والهلال في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة اليوم الثلاثاء في نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

مشاهدة مباراة اتحاد جدة والهلال في المربع الذهبي لكأس خادم الحرمين الشريفين.

مباراة الكلاسيكو بين الاتحاد والهلال في ملعب الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" ستكون مثيرة ومشحونة بالقوة، ومن المتوقع أن تكون نتيجتها غير قابلة للتنبؤ.

يدخل الفريق في المباراة اليوم بحماسة وإصرار للفوز واستعادة الانتصارات بعد الخسارة الأخيرة التي تعرض لها في الدوري السعودي.

لمشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر في كأس الملك .. اضغط هنا

لمشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر في كأس الملك .. اضغط هنا

للقنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد بث مباشر في كأس الملك .. اضغط هنا

للقنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد بث مباشر في كأس الملك .. اضغط هنا

خسر الاتحاد أمام الشباب بنتيجة ١-٣ في مباراة أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضية ضمن الجولة الـ ٢٩ من دوري روشن السعودي للمحترفين.

يستعد الاتحاد اليوم لمواجهة الهلال في كلاسيكو، مستفيداً من دعم الجماهير والأرض الصعبة التي ستكون لصالحهم في هذه المواجهة الصعبة.

يسعى الاتحاد للاستفادة من فرصته الأخيرة للفوز بأحد الألقاب خلال هذا الموسم من خلال كأس خادم الحرمين الشريفين، خاصة بعد الابتعاد عن الفوز بلقب دوري روشن وخسارته في السوبر السعودي من الهلال مؤخراً.

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد في نصف نهائي كأس خادم الحرمين

في المباراة الكلاسيكية لهذه الليلة، يغيب النجم الفرنسي كريم بنزيما عن الفريق بسبب الإصابة الأخيرة التي تعرض لها.

في ليلة اليوم، يأمل الهلال في تحقيق فوز جديد على الاتحاد، الخصم التقليدي، بعد الخروج المبكر للزعيم من بطولة دوري أبطال آسيا على يد فريق العين الإماراتي.

يسعى الهلال، الذي اقترب بشكل كبير من الفوز بلقب الدوري السعودي، إلى الفوز بلقب بطولة كأس الملك في هذه النسخة الحالية.

تطمح الاتحاد في التغلب على عقدة الهلال، الذي حقق الفوز عليه في بطولة السوبر السعودي، والذي يقترب من الفوز بلقب بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

يهدف الاتحاد إلى استعادة مكانته من الهلال الذي نجح في تحقيق الفوز عليه في 41 مباراة، بينما لم يتمكن العميد من تحقيق الانتصار إلا في 21 مباراة من بين مواجهات الفريقين، بينما انتهت 22 مباراة بالتعادل بين الفريقين.

إحصاء الأهداف يظهر تفوقًا واضحًا لصالح الهلال، حيث سجل لاعبوه 151 هدفاً مقابل 114 هدفًا سجلها لاعبو العميد.

في آخر ظهور له، خسر الاتحاد أمام الشباب بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين يوم الجمعة الماضي ضمن مباريات الجولة الـ29 في دوري روشن السعودي للمحترفين.