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ساني يتعادل لبايرن ميونخ أمام ريال مدريد

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ياسر رشاد - القاهرة - أدرك فريق بايرن ميونخ الألماني التعادل أمام نظيره لتصبح النتيجة 1-1 في المباراة النارية التي تجمعهما ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة .

وأحرز ليروي ساني هدف التعادل للفريق البافاري في الدقيقة 54 من عمر المباراة بعد توغل مميز ومجهود فردي داخل منطقة جزاء الريال.

تشكيل بايرن ميونخ أمام ريال مدريد 

حراسة المرمى: أولريتش.
خط الدفاع: نصير مزراوي - أوباميكانو - ماتياس دي ليخت -كيميش.
خط الوسط: جروتزيكا - بافلوفيتش - توماس مولر.
خط الهجوم: جمال موسيالا - هاري كين - جنابري.

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