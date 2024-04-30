العمل لا يتوقف .. المنصورة يواصل الاستعدادات لمواجهة سبورتنج

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنصورة بقيادة عبد اللطيف الدومانى، تدريباته الجماعية استعداداً لمواجهة سبورتنج والتي ستحدد الفريق الصاعد للدورة الرباعية والتي يصعد منها صاحب المركز الأول لدورى الممتاز.

ويسعى عبد اللطيف الدومانى، المدير الفني لفريق المنصورة، تجهيز جميع اللاعبين لمباراته الهامة أمام سبورتنج، والتي تقام يوم 11 مايو المقبل، على ستاد بتروسبورت، ستحدد الفريق الصاعد للدورة الرباعية والتي يصعد منها صاحب المركز الأول لدورى الممتاز .

وصعد المنصورة ممثلا عن المجموعة الخامسة بعد احتلاله لصدارة المجموعة بفارق الأهداف عن القزازين ، بينما تأهل سبورتنج عن المجموعة السادسة التي ضمت أندية الإسكندرية ومطروح .

واستقر الجهاز الفني للمنصورة على خوض مباراة وحيدة أمام بورفؤاد على ملعب الأخير يوم الخميس المقبل لتعويد اللاعبين على اللعب تحت ضغط وخارج حدود المحافظة ، ويأمل عبد اللطيف الدومانى على تجهيز كافة اللاعبين على الوضع الأمثل .

تدريبات فريق المنصورة

تدريبات فريق المنصورة

تدريبات فريق المنصورة

من ناحية أخرى، إشتغلت الأزمة بين مسؤولي اتحاد الكرة و أندية القسم الثانى ب، بسبب العشوائية التي تدار بها مسابقات اتحاد الكرة في الدرجات الأدنى وعدم الإلتفات لمصالح الأندية الشعبية .

وجاء ذلك بعدما حدد مسئولو لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين دخول 25 فرد من كل فريق فقط خلال المباريات ، وهو ما أثار حفيظة مسئولي الأندية الشعبية على رأسهم المنصورة والسويس اللذان كانا روابط الأندية بهما يجهزان أتوبيسات لنقل الجماهير للقاهرة من أجل مساندة اللاعبين وهو ما أوقفه قرار اتحاد الكرة ليبدوا استيائهم الشديد من الطريقة التي تدار بها المنظومة الرياضية .

ومن المقرر أن يلتقى ديروط والترسانة ، والكهرباء مع السويس ، المنصورة مع سبورتنج في مباراة فاصلة على ملعب محايد على أن يصعد الفائز في كل مباراة للدورة الرباعية التي يصعد منها صاحب المركز الأول للدورى الممتاز .

كان اتحاد الكرة أعلن اليوم عن خوض المباراتين الأخيرتين على ستاد بتروسبورت ، حيث تقام المباراة الأولى بين المنصورة وسبورتنج يوم 11 مايو المقبل ، ثم لقاء كهرباء الإسماعيلية ومنتخب السويس في اليوم التالى ، على أن تختتم المباريات بمواجهة الترسانة وديروط يوم 13 مايو .