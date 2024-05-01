قمة بايرن ميونيخ وريال مدريد تنتهي بالتعادل في ذهاب دوري الأبطال

المنامة - ياسر ابراهيم - خيّم التعادل الإيجابي (2-2) على نتيجة المواجهة المثيرة التي جمعت بايرن ميونيخ الألماني وضيفه ريال مدريد الإسباني الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبصم على هدفي بايرن كلّ من ليروي ساني (53) والإنجليزي هاري كاين (57 من ركلة جزاء).

في المقابل وقّع البرازيلي فينيسيوس جونيور (24 و83 من ركلة جزاء) على هدفي فريق العاصمة الإسبانية.

ويسعى الفريق الملكي لبلوغ نهائي أمجد الكؤوس الأوروبية للمرة الثامنة عشرة في تاريخ إذ يملك الرقم القياسي لعدد التتويجات برصيد 14 لقباً فيما خسر في المشهد الختامي في ثلاث مناسبات.

في المقابل ينشد الفريق البافاري للعبور للمباراة النهائية للبطولة القارية للمرة الثانية عشرة في تاريخه علماً وأنه توّج بطلاً للقارة العجوز في ست مناسبات سابقة.

يذكر أنّ موقعة الإياب بين الفريقين ستُجرى يوم الأربعاء القادم الموافق للثامن من شهر مايو المقبل على ملعب "سانتياغو بيرنابيو" في العاصمة الإسبانية مدريد.