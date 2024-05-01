إعلامي سعودي يستعين بـ صلاح ليؤكد صحة هدف الاتحاد ضد الهلال.. فيديو

استعان محمد العميري الإعلامي السعودي بـ المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، لإثبات صحة هدف عبدالرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد في شباك الهلال.

وفاز فريق الهلال على نظيره الاتحاد بهدفين مقابل هدف في مباراة نصف نهائي كأس الملك، التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ستاد الملك عبدالله الدولي، ليتأهل إلى النهائي.

وكان حمدالله مهاجم العميد قد سجل هدفًا في شباك الهلال، بالدقيقة العاشرة، فيما ألغاه الحكم بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

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وقام الإعلامي محمد العميري باستعادة هدفًا مماثلًا لـ محمد صلاح لمصلحة ليفربول الإنجليزي ضد وولفرهامبتون، حيث احتسب الهدف بنفس اللعبة.

وعلق الإعلامي السعودي على فيديو الفرعون المصري بـ: “حالة مشابهة لهدف ‎الاتحاد الملغي، محمد صلاح امام ولفارهامبتون كان متسللاً ورجعت الكرة من المدافع وتم احتساب الهدف”.

وسجل هدف الاتحاد الوحيد في المباراة المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله في الدقيقة العاشرة.

فيما أحرز هدفي الهلال ميشايل ديلجادو في الدقيقة 25، وسعود عبد الحميد في الدقيقة 81.