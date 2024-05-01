ملف رياضة الخليج 365.. قائمة الأهلي.. نقل مباراة الزمالك.. تفاصيل إصابة الشناوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر الخليج 365 عدة موضوعات مهمة، أمس الثلاثاء، أبرزها قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي، ونقل مباراة الزمالك وسموحة، وتفاصيل إصابة محمد الشناوي.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الثلاثاء:

استبعادات بالجملة.. قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي في الدوري

استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، على قائمة الفريق النهائية لمباراة الإسماعيلي..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الزمالك يتلقى بيانا رسميا من رابطة الأندية بشأن مباراة سموحة

تلقى نادي الزمالك اليوم الثلاثاء، خطابا رسميا من رابطة الأندية، يفيد بنقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام سموحة إلى استاد برج العرب، بدلا من استاد الإسكندرية..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الخليج 365 يكشف تفاصيل إصابة محمد الشناوي ومدة غيابه

أجرى محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي أشعة اليوم، لمعرفة حجم الإصابة التي تعرض لها خلال مران الفريق أمس..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

لعب لمانشستر سيتي وفشل الزمالك في قيده.. من هو سيف فتحي حارس كيما أسوان؟ (صور)

تردد خلال الفترة القليلة الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي اسم حارس مرمى مصري يدعى سيف فتحي، سبق له وأن لعب لفريق مانشستر سيتي وصعد مرتين للدوري المصري الممتاز، ويلعب حاليا مع فريق كيما أسوان..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

رسميا.. إبراهيم سعيد يعود للتدريب ويتولى هذا الفريق (صور)

أعلن نادي مدينة نصر برئاسة محمد فاروق عن التعاقد مع إبراهيم سعيد لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الذي يشارك في القسم الثالث خلال الفترة المقبلة..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا