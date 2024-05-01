نجم منتخب إيطاليا: كل الأندية الإيطالية ترغب في ضم محمد صلاح

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث أليساندرو ألتوبيلي نجم منتخب ايطاليا وفريقي انتر ميلان ويوفنتوس السابق عن رأيه في الأزمة الأخيرة بين المدرب الألماني يورجن كلوب ومحمد صلاح.

وظهر أليساندرو عبر زووم في برنامج رقم 10 بالقناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي.

وقال:" مشكلة كلوب مع صلاح ؟ اعتقد ان فريق ليفربول يعملون بطريقة عقلانية مع لاعبيهم ومسيرة صلاح الكبيرة مع الريدز ستشفع له مع ليفربول".

وتابع:" لا استطيع ان اجزم من المخطئ بينهما لكن صلاح هو قمر ليفربول والنجم الابرز للفريق واتمنى عودته للعب في الدوري الايطالي مجددا بعدما قدم مواسم ممتازة بفضل ادائه وقدراته الفنية الكبيرة مع فيورنتينا و روما".

وأكمل تصريحاته:" صلاح لاعب لا يعوض ابدا واي فريق يتمنى التعاقد معه وسيحقق نجاحات عظيمة مع فريق اخر ينضم إليه".

كل الاندية الايطالية تتمنى التعاقد مع محمد صلاح من بينهم انتر ميلان ويوفنتوس فهو علامة فارقة في تاريخ كرة القدم بفضل انه لاعبا ليس عنصريا ومهاري ويمتلك اخلاقا رائعة".

وأختتم:" انصح صلاح بعدم الذهاب للعب في الدوري السعودي وان يستمر للعب في اوروبا وهو مكان تألقه رغم العروض المادية الضخمة والمغرية التي تعرضها الاندية الايطالية ولكن القرار يعود في النهاية الى محمد صلاح ".