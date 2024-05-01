الامارات | الشرياني أميناً عاماً لاتحاد الرياضات البحرية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، برئاسة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، اختيار أحمد الشرياني ليشغل منصب الأمين العام للاتحاد في دورته الحالية، وذلك في إطار الخطط الاستراتيجية التي ينتهجها الاتحاد، بهدف ترسيخ وتعزيز سمعة الدولة ومكانة الاتحاد في مختلف المحافل الرياضية، والعمل على تعميق الانتماء الوطني وتأصيل الهوية الوطنية.

وأعرب الشرياني عن امتنانه للثقة الممنوحة له، مؤكداً التزامه بتحقيق رسالة الاتحاد، المتمثلة في تطوير الرياضات البحرية الحديثة، وإحياء التراث البحري، ونشر الوعي المجتمعي حول أهميتها، وتشجيع الفئات العمرية كافة على ممارسة النشاط الرياضي البحري، وكذلك تأهيل الموهوبين واللاعبين للمشاركة الاحترافية، والفوز في المنافسات والبطولات الرياضية المحلية والإقليمية والدولية. وقال: «تقع على عاتقنا مسؤولية كبيرة خلال المرحلة المقبلة، ونحن عازمون على تنمية وتطوير القيادات الرياضية البحرية في كل الفئات العمرية مع تعزيز مشاركة المرأة في جميع الأنشطة الرياضية البحرية، ونسعى للوصول بالرياضات البحرية المحلية إلى المنافسات العالمية بتميّز».