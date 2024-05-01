الامارات | تعادلان في ختام تمهيدي دوري اليد 

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هيمنت نتيجة التعادل على مباراتين من أصل المواجهات الأربع التي جرت أول من أمس، في الجولة الختامية من الدور التمهيدي لبطولة الدوري العام لكرة اليد، بعد انتهاء لقاء الشارقة ومضيفه مليحة (25-25)، والوصل مع ضيفه النصر (23-23)، كما شهدت الجولة، عودة شباب الأهلي بانتصارٍ مستحق من مستضيفه العين (36-30)، وتسجيل الجزيرة للنتيجة الأكبر بفوزه على دبا الحصن (40-33).