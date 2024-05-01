الامارات | منتخب التقاط الأوتاد يشارك في بطولة روسيا الدولية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد منتخب التقاط الأوتاد للمشاركة في بطولة روسيا الدولية المقررة في يوليو المقبل، ضمن خطة اتحاد الفروسية والسباق، لتعزيز تطور اللعبة، من خلال المشاركات المستمرة في البطولات الإقليمية والدولية. وحقق المنتخب مكاسب إيجابية بعد اختتام مشاركته في البطولة الدولية العسكرية لالتقاط الأوتاد التي استضافتها مصر من 23 إلى 26 أبريل الماضي، أهمها الاحتكاك مع مستويات فنية متطورة، وتعزيز قدرات الفرسان وخبراتهم، والارتقاء بمهاراتهم.

وأكد رئيس قسم التقاط الأوتاد في اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، راشد المزروعي، أن البطولة الدولية العسكرية في مصر، شهدت مستويات فنية كبيرة، ومنافسة قوية، بتواجد خمسة منتخبات هي: مصر والأردن والسعودية وقطر والعراق. وأضاف: «شاركنا في البطولة بخمسة فرسان، بهدف إكسابهم المزيد من الخبرات التنافسية».