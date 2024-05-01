الامارات | شباب الأهلي والنصر يطلبان «كأس» السلة الليلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحلّ فريق النصر في السابعة من مساء اليوم ضيفاً على شباب الأهلي، في المباراة النهائية لمسابقة كأس نائب رئيس الدولة، مسك ختام موسم كرة السلة لمرحلة الرجال، في مباراة يطلبها «فرسان دبي» بشعار الجمع بين ثنائية الموسم عقب تتويجه الشهر الماضي ببطولة الدوري، فيما يسعى «العميد» لتعويض ضياع حلم التتويج بالدوري.

ويتمسك شباب الأهلي بحظوظه لإضافة لقبه الثالث توالياً في الكأس، والثامن في مسيرته كأكثر الفرق حصداً للقب، فيما يسعى النصر للقبه السادس.

ويراهن شباب الأهلي على القوة الهجومية لكل من المحترفين الأميركيين نيك مينراث وكافال لويس، ومن خلفهما الدولي قيس عمر، وسرعة ودقة تسديد الشقيقين سعيد ومحمد مبارك، وكذلك طلال سالم، إضافة إلى قوة اندفاع الجناح حامد عبداللطيف، بدوره يعتمد النصر على عناصره الدولية بقيادة صالح سلطان، والجناحين عبدالله حسن وفيصل محمد، والصلابة الدفاعية وقوة اندفاع لاعب المحور مامادو نداي، ومن خلفهم الثنائي المحترف الجزائري محمد حراث، والأميركي مارفل هاريس.