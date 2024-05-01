خبراء تحكيم: قرار إلغاء هدف حمدالله في الهلال خاطئ ولا يوجد تسلل

ياسر رشاد - القاهرة - أكد خبراء التحكيم أن قرار حكم مباراة الكلاسيكو السعودي بإلغاء هدف المغربي عبد الرزاق حمدالله لاعب الاتحاد في شباك الهلال بالدقيقة الثامنة بسبب التسلل قرار خاطئ.

وقال سمير عثمان المستشار التحكيمي : هدف حمدالله في الدقيقة 8 صحيح وتدخل حكم الفار بإلغاء الهدف خاطئ، حمدالله كان في مكان تسلل لكن مدافع الهلال ذهب ولعب الكرة بتعمد.

كما قال الخبير التحكيمي محمد كمال ريشة : حكم الكلاسيكو أخطأ بقرار إلغاء هدف حمد الله في الدقيقة 8، الهدف شرعي لأن التمريرة جاءت من المنافس "كوليبالي"، وبالتالي نقضت وضعية التسلل.

الهلال إلى نهائي كأس خادم الحرمين

وحقق الهلال الفوز على الاتحاد بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك السعودي.

ونجح الهلال في تحقيق الفوز السابع على الاتحاد خلال هذا الموسم في جميع البطولات، وواصل تفوقه على النمور، وحسم بطاقة تأهله إلى المباراة النهائي لملاقاة المتأهل من النصر والخليج.